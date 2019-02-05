$1 млн премии получило руководство лучшего района Туркмении

Ашхабад, , 15:32 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов объявил район Эсенгулы Балканской области лучшим по итогам 2018 года и наградил районную администрацию премией в размере $1 млн (около 65,6 млн рублей). Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Туркменский лидер поручил Центральному банку выделить эти деньги из государственного фонда развития.

ИА REGNUM напоминает, что по итогам 2017 года лучшим в Туркмении стал Векилбазарский район Марыйской области. Администрация этого района также получила денежную премию в размере $1 млн.

Отметим, что победитель конкурса на звание лучшего района определяется по таким показателям, как: успешная реализация Программы развития регионов, выполнение обязательств по сбору зерна и хлопка, сдача в эксплуатацию объектов социально-бытового назначения, а также решение вопросов трудоустройства, экологии, культурного досуга и приобщения населения к физкультуре и спорту.