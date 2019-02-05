ФАС заподозрила трейдеров в сговоре, вызвавшем рост цен на бензин

Москва, , 15:41 — REGNUM Дело против ряда трейдеров, подозреваемых в сговоре на торгах нефтепродуктами, будет возбуждено Федеральной антимонопольной службой (ФАС) РФ в ближайшее время. Об этом сообщил 5 февраля журналистам замглавы ведомства Андрей Цариковский.

Он напомнил о скачке цен на топливо, который произошел в 2018 году, и последовавших за ним «драматичных событиях». Некоторые крупные игроки отказались участвовать в биржевых торгах, заявив о происходящих манипуляциях с ценами.

В ФАС внимательно изучили ситуацию на торгах в тот период и увидели признаки сговора между трейдерами, которые участвовали в торгах. По итогам работы будет сформировано весьма «интересное дело», пообещал Цариковский.

Пока речь идет о двух трейдерах. В результате их действий завышались цены на нефтепродукты на бирже, что также приводило к общему росту цен на топливо. Не исключено, что сговор трейдеров мог привести к заметному повышению цен на топливо весной 2018 года, добавил он.

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