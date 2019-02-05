Главное — регулировать траты: о среднемесячной зарплате в Москве

Москва, , 15:28 — REGNUM Стоит отметить, что средняя зарплата в Москве всегда выше, чем в регионах России, хотя и не самая высокая. Однако и уровень цен здесь выше, чем в регионах, но не на всё, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«В первую очередь это касается любых видов услуг, начиная от бытовых, например, парикмахерских, и заканчивая услугами для бизнеса. Что касается продуктов, бытовой техники и других товаров потребления, то в Москве цены на них схожи с региональными», — полагает эксперт.

Поэтому если отрегулировать для себя траты на услуги, конечно, в реальном выражении денег у гражданина будет оставаться больше. Более того, территориальное расположение Москвы и развитость транспортной доступности открывает большие возможностей для путешествий, что также влияет на качество жизни.

«Одновременно с этим стоит отметить, что реальные располагаемые доходы жителей России в конце 2018 года продолжили падать, так в ноябре они снизились на 2,9% в годовом выражении. Снижение доходов на фоне роста зарплат происходит в связи с тем, что сокращаются доходы бизнеса, а также рентные доходы», — считает Капустянский.

Как сообщало ИА REGNUM, жителям Москвы в 2018 году в среднем начислялась зарплата в размере 80 тыс. 881 рубль. Среднемесячная начисленная зарплата выросла на 11,7% по сравнению с тем же периодом 2017 года.

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