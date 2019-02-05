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Агенство S&P понизило кредитный рейтинг Пакистана до «мусорного»

Экономика

Рейтинговое агентство опасается ухудшения экономического положения в стране

Агенство S&P понизило кредитный рейтинг Пакистана до «мусорного»
SyedWasiqShah
Флаг Пакистана

Исламабад, 5 февраля 2019, 15:28 — REGNUM  4 февраля рейтинговое агентство «Standard and Poor’s» понизило суверенный рейтинг Пакистана до уровня B-.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, ранее кредитный рейтинг Пакистана составлял B. Уровень B — означает, что ценные бумаги страны ненадёжны, хотя страна ещё способна расплатиться со всеми кредиторами. Такой кредитный рейтинг принято называть «мусорным». Понижение суверенного рейтинга означает, что всем национальным банкам и фирмам придётся привлекать финансирование из-за границы по более высоким процентным ставкам.

Столь низкая оценка суверенного рейтинга Пакистана связана с экономической нестабильностью и ухудшением прогнозов роста. Так, предполагается, что прирост ВВП будет составлять не 6,2%, а всего 4%. Кроме того, насторожённость рейтингового агентства вызывает и неготовность правительства приступить к масштабными структурным реформам, как того требовал МВФ.

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Зарубежная хроника
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