Начальник ярославской ГИБДД сомневается в целесообразности платных парковок

Ярославль, , 15:14 — REGNUM Начальник управления ГИБДД по Ярославской области Андрей Сироткин пока не видит смысла в организации платного парковочного пространства в центре Ярославля. Об этом он рассказал на пресс-конференции 3 февраля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, реализацией идеи сейчас занимается мэрия города. Сироткин сомневается, что это поможет решить транспортные проблемы.

Скажу откровенно, пока цели непонятны, нужно читать документы, которые разработаны на эту тему. Если исходить из общих принципов и того, что нам попалось на глаза. На мой взгляд, должного эффекта не будет. Потому что основная часть предполагаемых платных парковочных мест расположена на тех участках улично-дорожной сети, где сегодня она осуществляется бесплатно. То есть, с точки зрения пропускной способности, количества полос, наличия трафика, на мой взгляд, ничего не изменится. Грубо говоря, есть улица — две полосы разрешены для движения, а третья отдана под парковку. Будь она платная или бесплатная — трафик по двум другим полосам не изменится. Мне до конца непонятно, в чем будет улучшение, — сказал Андрей Сироткин.

По словам Сироткина, платное парковочное пространство в Ярославле не даст того же эффекта, что и в Москве из-за неразвитости общественного транспорта. Люди не променяют личный автотранспорт на общественный.

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