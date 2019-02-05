В экономику Подмосковья в 2018 году инвестировано $1 мдрд

Москва, , 15:05 — REGNUM В 2018 году в основной капитал Подмосковья инвестировано 817 млрд рублей, иностранных инвестиций — порядка $1 мдрд. Об этом сегодня, 5 февраля, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

По его словам, созданы экономические зоны в каждом муниципалитете области. Пока они не заполнены на 100% (на 45−55%), но задача — чтобы туда «инвесторы максимально приходили».

Также инвестиции поддерживают различные федеральные и региональные проекты. В частности, в сельском хозяйстве, например по молочной или сырной индустрии.

«Предприятия получают компенсацию на инфраструктуру, на это выделено 87 млн рублей. Рост порядка 15% и это очень радует. Надеюсь, что в 2019 году мы тоже будем активно работать для того, чтобы создавать рабочие места», — отметил губернатор.

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