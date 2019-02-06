Виноват опять СССР: на Украине обсуждают, почему инвесторам не интересно

Киев, , 05:17 — REGNUM Безнадежность приватизационной затеи на Украине начали признавать уже даже представители власти. Об этом и другом, что происходит в экономике этой страны, рассказывает автор ИА REGNUM Андрей Стеценко.

Безрадостно оценил перспективы народный депутат от фракции БПП Аркадий Корнацкий, которые вообще не знает успешно работающих приватизированных предприятий, а единственное исключение — Николаевский глиноземный завод — собственникам полезен, а самой Украине вредит по части как экономики, так и экологии.

По словам замминистра экономического развития Максима Нефёдова, иностранным инвесторам Украина не интересна. Чиновник считает, что причиной тому — слишком долгие рассказы «о священном государственном имуществе, которое никому отдать нельзя», которые довели до того, что объекты большой приватизации почти никому и не нужны:

«Наши бриллианты в короне большой приватизации — ОПЗ, «Центрэнерго», облгазы — это советское наследие. Для нас они титаны нашей промышленности, уникальные предприятия и гордость страны. Но для большинства западных инвесторов их уникальность имеет преимущественно музейный смысл… Думать, что все хотят эти активы, — ошибка. Даже наши олигархи не хотят», — говорит Нефёдов.

Отказываясь признавать, что до майдана промпредприятия представляли интерес для инвесторов (чего стоит намерение олигарха Дмитрия Фирташа купить упомянутый замминистра ОПЗ, которое имело смысл только в партнерстве с РФ), Нефёдов опускает руки. Он заявил прямо: заниматься этим государство сейчас не может.

Чем оно, видимо, может заниматься и чем занимается, читайте в статье: «Если коротко — мы пойдем по стопам Венесуэлы»: обзор экономики Украины

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