В Южной Корее выручка ресторанов и баров упала до минимума за 9 лет

Сеул, , 16:50 — REGNUM В Южной Корее экономическая ситуация продолжает ухудшаться: на фоне замедления роста ВВП и увеличения безработицы снизилась и выручка предприятий общественного питания. Это тревожный знак, свидетельствующий о сокращении трат южнокорейцев на развлечения и еду вне дома из-за необходимости экономить.

Как сообщает южнокорейский информационный портал KBS, выручка ресторанов и баров упала до уровня 2010 года. Об этом свидетельствуют данные национальной статистической службы. Так, индекс, отражающий реальную выручку предприятий общепита с учетом инфляции, снизился на 1,8% до 98 пунктов. При этом, рекордный уровень наблюдался в 2016 году, когда аналогичный показатель равнялся 101 пункту.

Как полагают эксперты, помимо сокращения спроса по причине экономии, негативное влияние оказало снижение притока китайских туристов и изменение культуры питания: корейцы стали чаще готовить дома. Кроме того, впервые за девять лет снизилось и число работников сферы общественного питания — до 1,03 миллионов человек.