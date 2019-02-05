«Спецавтобазу» могут лишить доступа к работе с животными в Екатеринбурге

Екатеринбург, , 15:48 — REGNUM Пока ещё муниципальное унитарное предприятие «Спецавтобаза» (его хотят акционировать до конца года) могут «отодвинуть» от работы с безнадзорными животными в предстоящем 2020 году. Об этом заявил вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов на заседании комиссии по безопасности жизнедеятельности населения Екатеринбургской городской думы (ЕГД), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Вице-спикер ЕГД Виктор Тестов спросил Бубнова, не считает ли он чрезмерными обязанности, возложенные на «Спецавтобазу». Теперь предприятие является ещё и региональным оператором по работе с бытовым мусором в Екатеринбурге и близлежащих территориях. «Насколько совместима эта нагрузка?» — задал вопрос депутат.

«Думаю, что нагрузка несовместима. Но пока окончательно решение не принято», — признал Бубнов.

Пока неясно, создадут ли вместо МУПа новую структуру для работы с безнадзорными животными, добавил городской чиновник.

Убрать «Спецавтобазу» от работы с животными призвал депутат ЕГД Виктор Сомиков:

«Животные, которые попали на «Спецавтобазу», попадают на так называемый «понедельник». Их просто всех подряд в понедельник усыпляют. Четыре тысячи собак усыпляют в год. Человек приходит на «Спецавтобазу», его животное уже утилизовано. Может быть, убрать это дело от «Спецавтобазы»?» — спросил депутат.

Напомним, МУП «Спецавтобаза» продолжит заниматься в 2019 году отловом и содержанием бездомных собак и кошек в Екатеринбурге за 30 млн 890 тысяч рублей. Предприятие оказалось единственным участником конкурса по поиску подрядчика, объявленном мэрией города.

Читайте ранее в этом сюжете: Мэрия Екатеринбурга ищет подрядчика на отлов собак