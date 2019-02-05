В Казахстане представили движение рабочей силы в 2018 году

Астана, , 14:55 — REGNUM По состоянию на 1 января 2019 года списочная численность работников крупных и средних предприятий Казахстана составила 2,739 млн человек, что на 1,37% больше, чем годом ранее. Об этом 5 февраля сообщили в комитете по статистике министерства национальной экономики.

В течение 2018 года на крупных и средних предприятиях выбыло по различным причинам 769,3 тыс. человек, принято — 806,4 тыс. человек. В ведомстве отметили, что 82,3% всех выбывших уволились по причинам текучести, 2,2% — в связи с сокращением персонала и ликвидацией предприятия, 15,5% — по другим причинам.

В комитете добавили, что численность выбывших работников в течение года превышает численность принятых работников в сферах профессиональной, научной и технической деятельности, государственного управления и обороны, а также искусства и развлечения.

Отметим, по официальным данным, в декабре 2018 года уровень безработицы в Казахстане составил 4,9%. Численность безработных составила 445,1 тыс. человек.

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