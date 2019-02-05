Путин: Подмосковье — безусловно, инвестиционно привлекательный регион

Москва, , 14:53 — REGNUM Московская область, безусловно, инвестиционно привлекательный регион. Об этом сегодня, 5 февраля, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Подмосковья Андреем Воробьёвым, сообщается на сайте Кремля.

«Стараемся максимально. И с отечественными инвесторами работаем, и с зарубежными», — отметил Воробьев.

По его словам, запрос на рабочие места в Подмосковье огромен. «В 2019 году тоже будем активно работать для того, чтобы создавать рабочие места», — заверил губернатор.

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