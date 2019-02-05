Ульяновский губернатор ответил на слухи о закрытии поликлиники УАЗ

Ульяновск, , 14:46 — REGNUM О закрытии поликлиники на территории Ульяновского автомобильного завода «не может быть и речи», она «продолжит работу в привычном для заводчан режиме». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов на встрече с депутатами, заводчанами и врачами.

Минздрав региона ранее распространил сообщение о том, что «среди сотрудников поликлиники и заводчан региональное отделение КПРФ распространяет ложные слухи о закрытии» поликлиники №1 Центральной клинической медико-санитарной части имени В.А.Егорова (ЦК МСЧ), расположенной на территории ОАО «Ульяновский автомобильный завод». Здесь получают медицинскую помощь около 10,6 тыс. рабочих автозавода и дочерних компаний, также 2,3 тыс. ветеранов завода. Медучреждение работает 48 лет и расположено на третьем этаже промышленного корпуса, рассчитано на 500 посещений в смену.

Распространяющиеся слухи о закрытии поликлиники вызвали резонанс среди населения. В ситуацию вынужден был вмешаться глава региона Сергей Морозов, заявив, что медучреждение «продолжит работу в штатном режиме».

"О закрытии медицинского учреждения не может быть и речи — поликлиника продолжит работу в привычном для заводчан режиме. Более того, мы должны заняться развитием её материально-технического оснащения и повышением качества медицинских услуг. На площадке автомобильного завода будут реализовано несколько крупных проектов. Поэтому вопросы охраны здоровья работников и развитие системы профилактики являются первоочередными задачами», — заявил губернатор.

В ближайшее время на базе поликлиники состоится совещание с участием министра здравоохранения Сергея Панченко, где проанализируют потребность в дополнительном финансировании для повышения качества медобслуживания заводчан.