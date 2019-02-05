Зональная оплата московскому транспорту нужна для МЦД – Ликсутов

Москва, , 14:43 — REGNUM Зональная оплата проезда необходима для интеграции пригородного железнодорожного транспорта и будущих Московских центральных диаметров (МЦД), сообщил вице-мэр Москвы Максим Ликсутов, курирующий транспортную сферу. Его комментарий 5 февраля опубликовал аккаунт в Twitter Транспортного комплекса столицы.

«Разрабатываемая московским метро новая билетная система необходима нам для массы полезных вещей: персонализации «Тройки» (карты оплаты проезда — прим. ИА REGNUM ), применения самых современных бесконтактных способов оплаты проезда, новых типов валидаторов и многого другого. Включение в техническое задание зональной оплаты необходимо для интеграции пригородного жд [транспорта] и будущих МЦД, где есть зональная оплата. Также зоны имеются в наземном транспорте при поездках из/в ТИНАО и Зеленоград», — сообщил он.

По его словам, переход на расчёт оплаты зонами на действующей инфраструктуре метро Москвы даже не рассматривается, и «любые спекуляции по этому поводу не имеют под собой никаких оснований».

Ранее СМИ сообщили о разработке создании новой билетной системы для московского транспорта с оплатой по зонам.

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