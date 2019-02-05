Вторник, 5 Февраля 2019 года
14:43:21 МСК

Зональная оплата московскому транспорту нужна для МЦД – Ликсутов

Экономика

«Любые спекуляции по этому поводу не имеют под собой никаких оснований»

Москва, 5 февраля 2019, 14:43 — REGNUM  Зональная оплата проезда необходима для интеграции пригородного железнодорожного транспорта и будущих Московских центральных диаметров (МЦД), сообщил вице-мэр Москвы Максим Ликсутов, курирующий транспортную сферу. Его комментарий 5 февраля опубликовал аккаунт в Twitter Транспортного комплекса столицы.

«Разрабатываемая московским метро новая билетная система необходима нам для массы полезных вещей: персонализации «Тройки» (карты оплаты проезда — прим. ИА REGNUM ), применения самых современных бесконтактных способов оплаты проезда, новых типов валидаторов и многого другого. Включение в техническое задание зональной оплаты необходимо для интеграции пригородного жд [транспорта] и будущих МЦД, где есть зональная оплата. Также зоны имеются в наземном транспорте при поездках из/в ТИНАО и Зеленоград», — сообщил он.

По его словам, переход на расчёт оплаты зонами на действующей инфраструктуре метро Москвы даже не рассматривается, и «любые спекуляции по этому поводу не имеют под собой никаких оснований».

Ранее СМИ сообщили о разработке создании новой билетной системы для московского транспорта с оплатой по зонам.

Читайте ранее в этом сюжете: Московский метрополитен опроверг введение зональных тарифов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Строительство метрополитена
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить