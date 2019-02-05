В Израиле запустят сервис Google Pay

Иерусалим, , 15:36 — REGNUM Американская компания Google проводит переговоры с финансовыми ведомствами Израиля по запуску сервиса Google Pay. Кроме того, в обсуждении данной инициативы принимают участие руководители банков. Об этом сообщило израильское бизнес-издание The Marker.

Известно, что к концу 2019 года израильтяне получат возможность оплачивать покупки в интернет-магазинах по системе, аналогичной уже действующему в Израиле PayPal.

Далее компания планирует запуск сервиса Google Pay в магазинах по всей стране. Однако для реализации плана потребуется установка в магазинах специальных терминалов.