В январе стоимость промышленной продукции в Казахстане снизилась на 1,2%

Астана, , 14:37 — REGNUM В январе 2019 года стоимость продукции промышленных предприятий в Казахстане снизилась на 1,2% по сравнению с декабрем 2018 года, сообщили 5 февраля в комитете по статистике министерства национальной экономики республики.

В ведомстве отметили, что в горнодобывающей промышленности цены снизились на 2%, в обрабатывающей — увеличились на 0,6%. За месяц промышленная продукция подешевела на 1,2%, промышленные услуги — на 0,8%.

Цены производителей на бензин, пропан и бутан снизились на 5%, на нефть — на 2,9%, мазут — 1,4%. Цены производителей сахара также снизились на 0,5%, ржаную муку — на 0,3%. В январе крупы подорожали на 7,1%, рис — на 4,6%, мука — на 3,1%, мясо — 2,2%.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января стоимость бензина марки АИ-92 на всех автозаправочных станциях (АЗС) Алма-Аты снизилась на 10 тенге (1,75 рубля).

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