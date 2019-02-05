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Роспотребнадзор изучит «стимулирующую» работу Apple и Samsung в России

Экономика

В Госдуме подозревают, что корпорации умышленно используют недостатки «старых» моделей для стимулирования покупки новых

Москва, 5 февраля 2019, 14:35 — REGNUM  Комитет Госдумы по экономполитике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству обратится в Роспотребнадзор с запросом о возможных нарушениях компаниями Apple и Samsung российского антимонопольного законодательства, передает корреспондент ИА REGNUM 5 февраля.

С проектом протокольного поручения обратился к Госдуме депутат Александр Старовойтов (ЛДПР). Так, отмечает он, антимонопольная служба Италии оштрафовала компании Apple и Samsung на 15 млн евро за то, что умышленно использовали недостатки ранее выпущенных смартфонов, чтобы стимулировать граждан покупать новые модели и гаджеты.

«Учитывая тот факт, что вышеуказанные корпорации были оштрафованы на 15 млн евро, выражаем уверенность, что данный алгоритм замедления программного обеспечения в целях увеличения продаж новых гаджетов используется и на территории РФ», — отмечает Старовойтов.

Об этом, в частности, говорит и тот факт, что в Федеральную антимонопольную службу РФ (ФАС) в течение 2017 года неоднократно поступали соответствующие жалобы граждан.

В связи с этим депутат предложил комитету Госдумы по экономполитике обратиться с запросом в Роспотребнадзор для того, чтобы выявить нарушения на территории РФ, а затем рассмотреть вопрос в суде. Депутаты Госдумы такое предложение поддержали.

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