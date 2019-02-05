Компании Airbus предложили производить компоненты для самолетов в Индонезии

Джакарта, , 14:32 — REGNUM Министр-координатор по вопросам морской политики Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан предложил французской авиастроительной компании Airbus производить компоненты для самолетов в Индонезии, сообщает Antaranews.

Просьба была передана во время встречи с главой отдела Азиатско-Тихоокеанского региона компании Airbus Жан-Марком Насром в министерстве по морским делам в Джакарте.

Речь идет о производстве компонентов для самолетов в Индонезии, в том числе авиационных шин.

Известно, что в настоящее время ведутся переговоры по этому вопросу. Рассчитывается стоимость проекта и производственные затраты.

Кроме того, министр призвал Airbus сотрудничать с индонезийскими авиакомпаниями Lion Air и Garuda Indonesia в сфере технического обслуживания самолетов.

Напомним, Airbus — это одна из крупнейших авиастроительных компаний в мире, основанная в 1970 году.