За год с российского рынка ушли 40 автодилеров — эксперты

Москва, , 14:26 — REGNUM Количество действующих на территории России официальных дилерских центров в январе текущего года составило 3450, что свидетельствует об уходе с рынка 40 автодилеров. В январе прошлого года их было 3490, сообщает 5 февраля агентство «Автостат».

Эксперты агентства отмечают, что сокращение числа дилерских центров связано с расторжением контрактов — в минувшем году автопроизводители расторгли с компаниями 458 дилерских контрактов, а заключили только 418 новых. Отмечается, что самые большие сокращения произошли в дилерских сетях LADA и УАЗ. При этом «АвтоВАЗ» по-прежнему сохраняет лидерство по количеству дилерских центров в России — на начало 2019 года их было 289.

Несмотря на общее снижение числа действующих контрактов, некоторые марки демонстрируют увеличение показателя. Так, за год в России открылось 24 новых дилерских центра Zotye, рост показали Hawtai (+19) и FAW (+18). Отмечается также, что, кроме LADA, KIA и Hyundai, более сотни дилеров в нашей стране насчитывается еще у Renault, GM-AVTOVAZ, Nissan, Volkswagen, УАЗ, Skoda, Toyota, Mitsubishi и Lifan.

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