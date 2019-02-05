Названа прибыль химической компании Kumho Petrochemical за 2018 год

Сеул, , 14:25 — REGNUM Стала известна прибыль многонациональной химической компании Kumho Petrochemical за 2018 год. Об этом сообщает Chosun Biz с ссылкой на представителей компании.

Согласно новостному источнику, прибыль компании в 2018 году составила 554,2 млрд вон (~$495 млн), что на 111% больше, чем в 2017 году. Продажи компании увеличились на 10,3% до 5,58 трлн вон (~$4,98 млрд), а читая прибыль на 131,2% до 503,3 млрд вон (~$449,5 млн).

Известно, что прибыль в четвертом квартале 2018 года упала на 11,5% до 83,9 млрд вон (~$74,9), однако продажи выросли на 11,6% до 1,35 трлн вон (~$1,2 млрд).

Как сообщили представители компании, прибыль компании увеличилась благодаря буму в химической промышленности, включая синтетический каучук и фенол.