210 км дорог местного значения отремонтируют в Тверской области — Руденя

Тверь, , 14:18 — REGNUM Около 210 километров дорог местного значения отремонтируют в Тверской области в 2019 году. Программа ремонта была утверждена на заседании правительства региона 5 февраля, которое провел губернатор Игорь Руденя, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства. В программу включено более 300 объектов во всех муниципалитетах региона.

«По сравнению с 2016 годом в 2018-м в Тверской области протяженность отремонтированных дорог выросла в 2,5 раза. В прошлом году четвертая часть средств областного дорожного фонда была направлена на ремонт муниципальных трасс. Объём ремонта в текущем году планируется увеличить еще в два раза. На эти цели будет направлено практически три миллиарда рублей. Для нас эта цифра должна обозначать не просто повышение объемов, но и качества ремонта муниципальных дорог», — сказал Игорь Руденя.

Так, в Вышневолоцком и Торжокском районах запланирован ремонт 38 участков, в Ржеве — более 20 объектов. В приоритете — ремонт школьных маршрутов, путей к экономическим и промышленным площадкам, сельскохозяйственным предприятиям, туристическим достопримечательностям, а также обеспечение комфортных подъездов к спортивным комплексам, домам культуры, больницам и другим социальным учреждениям.

Губернатор напомнил, что один из показателей национального проекта связан с безопасностью на дорогах. Это новое направление в программе дорожных работ в 2019 году, по которому муниципалитетам обеспечивается поддержка области — более 84 млн рублей. Перечень необходимых мероприятий формируется вместе с ГИБДД. Так, все пешеходные переходы будут оснащены «лежачими полицейскими», заложены решения для остановок общественного транспорта в специально обустроенных местах.

По нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2019 год запланирован большой объем дорожных работ в Твери — в план войдет более 50 объектов во всех районах города.

Игорь Руденя поставил главам муниципалитетов задачу обеспечивать постоянный контроль за проведением дорожных работ на своих территориях совместно с ГИБДД и общественностью.

Как сообщало ИА REGNUM, в общей сложности объём областного Дорожного фонда на 2019 год превышает 10 млрд рублей. В этом году планируется построить и отремонтировать 323 км дорог регионального и межмуниципального значения, в программу включен 21 объект. При наличии дополнительных средств возможен ремонт еще 24 объектов общей протяженностью 140 км.