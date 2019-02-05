Взносы за капремонт в Ульяновской области в 2019 году увеличат дважды

Ульяновск, , 14:16 — REGNUM В Ульяновской области в 2019 году минимальный размер взноса на капитальный ремонт будет увеличен дважды. Размер платы повышается на первом этапе с 1 февраля, во второй раз — с 1 июля. В целом взносы за год вырастут на 20 копеек за 1 кв/м, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

На заседании регионального правительства одобрено увеличение минимального размера взноса на капитальный ремонт, цель которого — «повышение финансовой устойчивости региональной системы капитального ремонта». Согласно постановлению, в 2019 году в Ульяновской области пройдёт двухэтапное увеличение ежемесячного взноса на капитальный ремонт. Власти ссылаются на то, что изменения приняты «на основании расчётов, проведённых специалистами Фонда модернизации ЖКК Ульяновской области с использованием методических рекомендаций Минстроя России».

"Эта необходимость продиктована требованиями жилищного законодательства и позицией надзорных органов», — говорят региональные власти.

Напомним, в регионе действует дифференцированный подход к взносам на капремонт, исходя из этажности многоквартирных домов. С 1 февраля по 30 июня 2019 года размер платы увеличится на 9 копеек и будет составлять для собственников помещений в домах высотностью выше девяти этажей — 5,49 рублей кв/м; от пяти до девяти этажей включительно — 5,59 рублей, до пяти этажей — 5,69 рублей. С 1 июля 2019 года плата повысится ещё на 11 копеек и достигнет соответственно 5,6 рублей, 5,7 рублей и 5,8 рублей.

«Общий рост составит 20 копеек за квадратный метр площади», — говорят в регионе.

По официальным данным, с 2014 года на оплату капремонта в многоквартирных домах области направлено 2,17 млрд рублей на ремонт 500 многоквартирных домов, где проживают более 43 тыс. ульяновцев.