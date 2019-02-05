За «безналом» неизбежное будущее: тренд на оплату картами будет расти

Москва, , 14:06 — REGNUM Полный безналичный расчет — это неизбежное будущее технологического прогресса, спорить с которым, наверное, бессмысленно и контрпродуктивно. Объективные факторы подтверждают этот тренд, достаточно взглянуть лишь на то, насколько эффективнее выполняются платежные функции денег в «безнале», чтобы окончательно в этом убедиться, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков.

«Поэтому основной темой для дискуссий и споров представляется лишь скорость и формы, в которые этот процесс выльется. А здесь все может быть гораздо сложнее и интереснее, потому что привычное понимание о том, что безналичный расчет — это использование банковских карт, может очень быстро устареть», — полагает эксперт.

Это связанно и с «дороговизной» экварийнга, и с неудобностью (по-прежнему необходимо носить банковские карты с собой). На смену картам очень быстро идут платежные технологии, встроенные в носимые гаджеты, — PayQR, платежные системы высокотехнологичных гигантов, и не стоит списывать со счетов криптовалюту, она еще скажет свое слово в будущем.

«Так что тренд на увеличение «карточного» способа расчетов, безусловно, будет продолжен, и в ближайшие несколько лет мы можем вновь получить впечатляющую статистику приближения России к уровню наиболее развитых стран (65−75% безналичных расчетов). Но дальнейшее развитие безналичного расчета, крайне вероятно, будет подразумевать быструю трансформацию в новую, более эффективную форму», — считает Быков.

Как сообщало ИА REGNUM, пластиковые карты постепенно вытесняют наличные деньги. Об этом свидетельствуют результаты анализа 11 млрд чеков, который провёл один из крупнейших операторов контрольно-кассовой техники «Такском».

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