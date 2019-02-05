Это иллюзия: о снижении цен на бензин в России

Москва, , 13:39 — REGNUM По данным Московской топливной ассоциации за период с 28 января по 4 февраля цены на бензин и дизельное топливо снизились в среднем на 1 копейку, и все СМИ решили, что страна немедленно должна узнать об этом успехе. В основном этот эффект был достигнут снижением цен на 30−50 копеек за литр на заправках Shell, на которых, стоит отметить, цены держались на уровне выше, чем у прочих сетей. В целом же за неделю ситуация на розничном рынке топлива практически не изменилась, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев.

Если же посмотреть за более длительный период, скажем, за два месяца, то по сравнению с началом прошлого декабря розничная цена АИ-92 выросла на 0,9%, АИ-95 — на 0,4%, дизельное топливо (ДТ) — на 1,7%.

«Зато снижение цен стало заметным на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой Бирже (СПбМТСБ), на которую ориентируется оптовый рынок топлива. Там за два месяца стоимость бензина марки АИ-92 снизилась на 10,6%, в том числе на 3,0% за последнюю неделю. АИ-95 у оптовиков подешевел на 11,5% за два месяца, в том числе на 2,9% в последнюю неделю. А зимнее дизельное топливо в предыдущую неделю прибавило на бирже 0,6%, хотя в целом с начала декабря оно подешевело на 16,8%», — привел цифры эксперт.

По его мнению, такое соотношение динамики оптовых и розничных цен — это обратная реакция после опережающего роста оптовых цен в 2018 году, когда они в отдельные моменты поднимались чуть ли не выше розничных. К тому же, биржевой рынок в какой-то степени отражает и мировую динамику, а бензин в мире сейчас дешевеет.

«В Германии по сравнению с началом прошлого декабря бензин подешевел на 12,1%, а дизельное топливо — на 10,8%. Правда, при этом топливо в Германии все равно остается в два с лишним раза дороже, чем в России. Он там стоит сейчас 1,31 евро за литр (около 98 рублей).

Если сравнивать только ценники на АЗС, то бензин в России остается самым дешевым в Европе. Но, если учесть разницу средних зарплат в той же Германии и России, то для нашего населения бензин вовсе не кажется дешевым», — высказал своё мнение Калачев.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, в России с 28 января по 1 февраля зафиксировано снижение средних розничных цен на бензин марок Аи-92 и Аи-95. Топливо подешевело на одну копейку — до 42,03 рубля и 45,18 рубля за литр соответственно

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