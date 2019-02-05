В Екатеринбурге муниципальную «Спецавтобазу» уже начали акционировать

Екатеринбург, , 13:42 — REGNUM Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие (МУП) «Спецавтобаза» уже начало процедуру акционирования, но по её итогам город не планирует продажу предприятия в частные руки. Об этом заявил вице-мэр года Алексей Бубнов журналистам, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Люди путают акционирование и отчуждение. Когда говорят об акционировании, то форма МУП превращается в общество с ограниченной ответственнстью (ООО) или открытое акционерное общество (ОАО). Город получит 100% акций. Продавать эту долю, насколько я пока знаю, никто никуда не собирается, — просто поменяется форма», — сказал Бубнов.

По словам городского чиновника, акционирование продлится до конца 2019 года.

Напомним, в декабре 2018 года главой «Спецавтобазы» стал депутат Екатеринбургской городской думы Григорий Вихарев. Предприятие является региональным оператором по работе с твердыми коммунальными отходами по Екатеринбургу и близлежащим территориям. Кроме того, МУП занимается отловом и содержанием безнадзорных животных.

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