Завод «Звезда» построит для «Новатэка» три новых танкера

Москва, , 13:33 — REGNUM Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» станет инвестором строительства трёх новых танкеров в интересах компании «Новатэк», заявил глава госкорпорации Игорь Шувалов на заседании наблюдательного совета, посвящённом поддержке проектов по созданию высокотехнологичных производств на Дальнем Востоке. Об этом 5 февраля сообщает Минвостокразвития России.

«Мы разместили заказ на три больших проекта, три танкера, и сейчас в пользу «Новатэка» мы одобрили сделку по приобретению трёх судов стоимостью по €35 млн (2,6 млрд рублей — прим. ИА REGNUM )», — сказал Шувалов.

По его словам эта сделка является частью поддержки российского судостроения и отечественных компаний, в число которых входит «Новатэк».

В ведомстве напомнили, что в декабре 2018 года наблюдательный совет госкорпорации одобрил предоставление кредита на сумму 18,5 млрд рублей на строительство арктического танкера-челнока для перевозки сжиженного природного газа в интересах компании «Роснефть». Судно также будет построено на судостроительном комплексе «Звезда», принадлежащем консорциуму «Роснефтегаза», «Роснефти» и Газпромбанка.

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