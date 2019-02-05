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В январе 2019 года в России стало на 21 531 владельца машины LADA больше

Экономика

Продажи автомобиля в январе 2019 года превысили уровень января 2018 года на 2,5 %

Самара, 5 февраля 2019, 13:41 — REGNUM  Рост продаж автомобилей модельного ряда LADA отметили производители 5 февраля, сообщается на официальном сайте компании ПАО «АВТОВАЗ».

В январе 2019 года в России зафиксировано увеличение продаж автомобилей модельного ряда LADA по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,5%. Всего в январе продан 21 531 автомобиль.

Среди автолюбителей самым большим спросом пользовалась модель марки LADA Granta. Ее за месяц было продано 7630 штук. Это на 43,6% превысило продажи января 2018 года.

Второй по количеству проданных автомобилей — LADA Vesta. Его было продано 7078 штук. Здесь рост меньше — 5,7%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM , «АВТОВАЗ» в первом полугодии 2019 года планируют запустить в массовое производство Lada Granta SW Cross. Эта модель с измененным внешним декором и увеличенным клиренсом придёт на смену Kalina Cross.

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