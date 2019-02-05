Киев будет гасить долги перед МВФ, повышая тарифы для населения — эксперт

Киев, , 13:21 — REGNUM Украина выплатит Международному валютному фонду (МВФ) около 260 млн. долл сегодня, 5 февраля. Это второй платеж Киева по программе standby. Первую часть долга — 88,5 млн. долл. украинский минфин выплатил 1 февраля.

По словам директора Украинского аналитического центра Александра Охрименко в 2019 году правительство Украины сможет выплатить по внешним долгам 8 млрд. долл.

«В этом году правительство Украину должно погасить по внешним долгам 6 млрд. долл. По кредитам МВФ — 2 млрд. В прошлом году отдали 1,5 млрд… Сейчас золотовалютные резервы 20 млрд. долл., поэтому отдать 2 млрд. не сложно. Остальные 6 млрд. немного сложнее погасить, чем кредиты МВФ. Мы погасим и 2 млрд., и 6 млрд. — это небольшие суммы. На сегодняшний момент на территории Украины на руках у населения почти 90 млрд… Валюта в Украине в избытке. У нас сложилась ситуация, что валюта не очень и нужна украинским бизнесменам», — сказал Охрименко 5 февраля в эфире одного из украинских телеканалов.

Он сообщил, что правительство погашает внешние долги за счет населения и бизнеса, повышая налоги и тарифы за коммунальные услуги.

«Это долг не украинцев, это долг правительства. Да, деньги на выплату долгов берутся из бюджета, что отражается на ценах, налогах, тарифах ЖКХ. Нацбанк не будет удерживать курс, нет смысла, тем более, что есть избыток валюты. У нас проблема не с курсом, проблема с ценами. В этом году курс может не меняться, а цены могут существенно вырасти. Привыкайте к высоким ценам», — добавил Охрименко.

Кроме того, он предложил правительству выпустить валютные гособлигации для населения Украины, чтобы не брать дорогие кредиты на внешних рынках.

«Сейчас выборы, никто не будет давать дополнительные кредиты. Все будут ждать окончания выборов. После окончания выборов два пути — или вообще разойдемся с МВФ, или будет новая программа сотрудничества… Государство после майдана плохо работает. Минфин берет или дорогие, или бестолковые внешние заимствования. К примеру, у нас не работают казначейские обязательства для населения. У нас многие говорят, что было бы не плохо выпустить гособлигации для населения в валюте», — подытожил Охрименко.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля Киев выплатил МВФ первый платеж в $88,5 млн. По графику МВФ следующий крупный платеж ($257,25 млн) Украина должна внести в феврале, мае и сентябре 2019 года. По данным Минфина, в течение 2019 года Украине предстоит выплатить 417 млрд. грн. (15,207 млрд. долл.) государственного долга.

Напомним, 21 декабря Украина получила первый транш по новой программе МВФ в объеме $1,4 млрд. Ожидается, что в текущем году МВФ выделит Украине еще два кредита по $1,3 млрд.