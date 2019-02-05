Свободную экономическую зону Крыма избавили от недобросовестных инвесторов

Симферополь, , 13:08 — REGNUM В 2018 году из свободной экономической зоны Крыма исключили около 50 недобросовестных инвесторов. Об этом 5 февраля на пресс-конференции в Симферополе сообщил глава управления Федеральной налоговой службы России по РК Роман Наздрачев.

«Из 1300 участников выявлено 300 наиболее рискованных организаций. Минэкономразвития исключило из реестра около 50 участников», — отметил глава крымского ФНС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за минувший год участники СЭЗ заплатили почти четверть миллиарда рублей налогов.

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