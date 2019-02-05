Туризм в Чечне набирает обороты: за пять лет турпоток вырос в четыре раза

Грозный, , 13:05 — REGNUM Чечня из года в год все больше привлекает туристов. В 2018 году республику посетило на 19% больше гостей, чем годом ранее. Всего в прошлом году в Чечне побывали почти 146 тыс. туристов. Об этом сообщил глава министерства по туризму Муслим Байтазиев.

По его словам, власти региона заинтересованы в развитии туристической сферы. Для увеличения потока туристов потенциал республики был представлен на 10 выставках, в том числе в Китае, ОАЭ и Германии.

«Кроме того, год был богат на интересные события в самой республике, в том числе грандиозное празднование 200-летия города», — приводит слова министра ТАСС.

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Напомним, еще два года назад, в 2016 году, в Чечне побывало 90 тыс. туристов, а в 2017 году — более 100 тысяч. Пять лет назад эта цифра составила всего 34 тыс. человек. При этом глава региона Рамзан Кадыров в 2017 году, назвав показатели этого года рекордом, заявил, что власти республики ставят цель превратить ее в один из туристических центров России, в который войдут город Грозный, курорты «Ведучи», «Кезеной-Ам», «Серноводск-Кавказский».

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