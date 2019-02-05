В Крыму рассказали о налоговых доходах от свободной экономической зоны

Симферополь, , 13:02 — REGNUM В 2018 году свободная экономическая зона принесла в бюджет Крыма 225 миллионов рублей в виде дополнительных налоговых поступлений. Об этом 5 февраля на пресс-конференции в Симферополе рассказал глава управления Федеральной налоговой службы России по РК Роман Наздрачев.

«При поступлении к нам деклараций с указанием льготы по СЭЗ мы сопоставляем эти данные с реальным вложением средств. Если инвестор не выполняет свои обязательства по вложению денег, то в соответствии с законом он не имеет права пользоваться налоговыми преференциями. Эта работа будет продолжаться до тех пор, пока существует СЭЗ», — уточнил глава крымского ФНС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в налоговых органах Крыма отмечали, что четверть из 1300 участников крымской СЭЗ — недобросовестные налогоплательщики.

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