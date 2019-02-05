Вторник, 5 Февраля 2019 года
13:02:05 МСК

В Крыму рассказали о налоговых доходах от свободной экономической зоны

Экономика

За 2018 год участники СЭЗ заплатили почти четверть миллиарда рублей налогов

Симферополь, 5 февраля 2019, 13:02 — REGNUM  В 2018 году свободная экономическая зона принесла в бюджет Крыма 225 миллионов рублей в виде дополнительных налоговых поступлений. Об этом 5 февраля на пресс-конференции в Симферополе рассказал глава управления Федеральной налоговой службы России по РК Роман Наздрачев.

«При поступлении к нам деклараций с указанием льготы по СЭЗ мы сопоставляем эти данные с реальным вложением средств. Если инвестор не выполняет свои обязательства по вложению денег, то в соответствии с законом он не имеет права пользоваться налоговыми преференциями. Эта работа будет продолжаться до тех пор, пока существует СЭЗ», — уточнил глава крымского ФНС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в налоговых органах Крыма отмечали, что четверть из 1300 участников крымской СЭЗ — недобросовестные налогоплательщики.

По теме: Десять участников Крымской СЭЗ оказались фиктивными резидентами

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Крымская свободная экономическая зона
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить