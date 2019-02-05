Граждане РФ не любят долги, но «влезают в них» всё чаще

Москва, , 12:58 — REGNUM Основная доля жителей России не любит брать в долг, но в то же время цифры, демонстрирующие уровень закредитованности граждан, показывают, что у каждого третьего есть кредит и, как правило, не один. Одновременно с этим последние несколько месяцев увеличивается показатель просрочки по платежам за пользование кредитными средствами, и растут неплатежи, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик информационно-аналитического центра Альпари Анна Бодрова.

«Получается, что люди думают о себе лучше, чем дела обстоят на самом деле. Два года финансовой устойчивости и отсутствия кризисов в российской экономике сказались на потребителе расслабляюще. Потребительские траты уверенно росли, причем в основном за счет кредитов и рассрочек, в то время как уровни доходов не увеличивались», — отметила эксперт.

С ростом ставки НДС в этом году и синхронным ростом всего спектра цен на товары и услуги повседневная жизнь российских граждан становится дороже, дорожают и сами кредиты. Однако пока это никого из потребителей не настораживает.

«Психологически проще позволить себе дорогостоящее приобретение в кредит, чем копить на него какое-то время. В этом есть и доля российского менталитета — взять сейчас, а подумать потом. Это не самый правильный подход к личным финансам, но русские всегда славились способностью жить не по средствам», — считает Бодрова.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, 88% жителей России не любят брать деньги в долг и стараются всячески избегать этого.

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