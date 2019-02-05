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Растёт как на дрожжах: инфляция в Ростовской области выше, чем в России

Экономика

В 2018 году уровень инфляции на Дону составил 4,5%. В 2017 году этот показатель был равен 1,6%

Ростов-на-Дону, 5 февраля 2019, 12:41 — REGNUM  В Ростовской области за год уровень инфляции составил 4,5%, обогнав среднероссийский показатель (4,3%). Для сравнения: в 2017 году уровень инфляции составил 1,6%, уточнили ИА REGNUM в Ростовстате.

Отмечается, что влияние рост инфляции вызвало в основном удорожание продовольствия.

«Рост цен зафиксирован выше аналогичного прошлогоднего показателя на потребительском рынке продовольственных товаров на 5,8%, непродовольственных товаров на 1,5% и платных услуг на 0,4%», — уточнили в Ростовстате.

Кроме того, в докладе говорится об изменении потребительских цен на Дону в декабре 2018 года. Так, общий уровень цен на потребительском рынке региона вырос на 1,1%, превысив аналогичный среднероссийский показатель на 0,3% и прошлогодний среднеобластной уровень на 0,8%.

Продовольствие подорожало в декабре на 2,1% (по России — на 1,7%), непродовольственные товары выросли в цене на 0,3% (по России — на 0,2%), платные услуги — на 0,5% (по России — на 0,4%).

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Инфляция
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