Налоговики решили покончить с нелегальными доходами граждан Украины в Крыму

Симферополь, , 12:34 — REGNUM Налоговые органы Крыма в 2019 году уделят особое внимание доходам нерезидентов с Украины, которые имеют недвижимость на территории российского полуострова и зарабатывают на ее использовании. Об этом 5 февраля на пресс-конференции в Симферополе сообщил глава управления Федеральной налоговой службы России по РК Роман Наздрачев.

«Прошу граждан Украины вспомнить свои доходы за предыдущий период и задекларировать их в 2019 году. Местным органам власти, МВД, МЧС, Минкурортов, предприятиям «Крымгазсети» и «Крымэнерго» поручено предоставлять нам имеющуюся информацию по использованию тех или иных объектов, прежде всего, помещений», — отметил глава ведомства, напомнив, что сейчас на учёте в качестве нерезидентов состоит порядка двух тысяч юридических лиц и около 60 тысяч физических лиц.

По его словам, самой распространенной схемой ухода от налогов является ситуация, когда находится российский поставщик, через гражданина Российской Федерации собираются с туристов денежные средства, а потом переправляются на территорию Украины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным ФНС Крыма, доходы украинцев от использования имущества на полуострове на текущий момент практически не облагаются налогами.

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