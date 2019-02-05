Нефть спокойно воспринимает геополитические новости

Москва, , 12:33 — REGNUM На фондовом рынке есть спрос на рисковые активы, и, глядя на движение на фондовом рынке, товарно-сырьевой рынок, а вместе с ним и биржевые котировки чёрного золота, решили пойти в конце прошлой недели на штурм уровней в $63,50 — 64, но не удержались. Судя по всему, это произошло на фоне общих позитивных ожиданий глобальных инвесторов от будущих положительных результатов внешнеторговых переговоров между США и Китаем, ну и естественно снижения количества активных буровых в США, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов.

В целом же снижение буровой активности, действительно, может свидетельствовать о потенциальном замедлении добычи в США, но по сравнению с прошлым годом его не наблюдается, скорее всего, надо смотреть и на уровни добычи в странах Ближнего Востока, ведь снижение добычи в ОПЕК+ уже сейчас есть.

«Наверное, именно поэтому, упав на уровни в $61,25 — 61,50, цены на сырьё вернулись на уровни конца прошлой недели. Сейчас многие спорят о судьбе нефтяных запасов Венесуэлы, ведь не для кого не является секретом, что желание США получить былой доступ к шельфу Венесуэлы, реально может стать среднесрочным фактором риска падения цен на товарно-сырьевом рынке и стать фактором для роста предложения на мировом товарно-сырьевом рынке.

Но сам по себе конфликт между Венесуэлой и США очень непредсказуемый и тут именно он же может стать и фактором роста цен на сырьё, если вооружённый конфликт парализует поставки сырья из Венесуэлы», — пояснил эксперт.

Отдельно можно отметить, что в текущих условиях, слишком бурный рост цен на сырьё может спровоцировать всплеск инфляционных ожиданий в американской экономике и на прямую повлиять на уровень инфляции в США, а это абсолютно недопустимо сейчас для ФРС США, которая только что дала чёткий сигнал рынкам капитала о возможной паузе в цикле повышения ставок от лица ФРС США.

«На этой неделе прогнозировать, что именно будет к концу недели с ценами на нефть просто бессмысленно. Одно ясно, что в период ещё идущего отопительного сезона глобального провала цен ниже уровня в $60 не будет», — считает Блинов.

Читайте также: Нефть колеблется между долларом и геополитикой