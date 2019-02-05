Минтранс Литвы: Российский транзит в Калининград представляет угрозу

Вильнюс, , 17:35 — REGNUM Литовская компания LGC Cargo, которая занимается железнодорожными перевозками, намерена подать жалобу в Еврокомиссию на Литву, чтобы получить право перевозить грузы через территорию этой страны, пишет Baltic Course.

Последние полтора года перевозчик не может получить разрешение на транспортировку грузов, в частности от латвийско-литовской границы и от белорусско-литовской до границы с Калининградской областью РФ.

Причина отказа состоит в том, что министерство коммуникаций и транспорта Литвы расценивает перевозку LGC Cargo по данному маршруту как угрозу национальной безопасности страны и честной конкуренции в сфере перевозок, отмечает издание.

Как заявил заместитель министра коммуникаций и транспорта Литвы Ричардас Дягутис, транзитные перевозки, особенно из/в Калининградскую область, находятся в Литве под особым контролем — такие перевозки могут осуществлять только государственные предприятия. По его словам, перевозка любых грузов и пассажиров с территории России несет в себе определенные риски.

«О какой честной конкуренции может идти речь, если перевозки фактически находятся под государственным контролем? Такой политикой и ограничением работы частных компаний литовское правительство как раз доказывает, что никакого свободного рынка нет», — прокомментировала ИА REGNUM доктор экономики Анна Мейзер.

Неофициально одной из причин отказа на перевозку источники также называют связь компании с «Российскими железными дорогами».

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