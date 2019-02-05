В России отследят путь отдельных товаров от производителя до потребителя

Москва, , 13:06 — REGNUM В 2019 году в России начнут отслеживать движение товаров, выпущенных внутри страны. Для этого Минфин подготовил специальные правила, которые прописал в проекте постановления правительства и разместил для публичного обсуждения.

На добровольной основе в эксперименте смогут участвовать индивидуальные предприниматели и юридические лица. Отслеживать движение продукции будут с момента выпуска до потребления. Ответственными за проведение эксперимента предложили утвердить Федеральную налоговую службу и Федеральную таможенную службу РФ. ФНС будет отвечать за информационную систему, сбор и хранение информации о движении товаров, регистрацию участников эксперимента.

Сначала в систему внесут сведения о движении ограниченного круга товаров, выпущенных для внутреннего потребления. Цель эксперимента — опробовать механизмы борьбы с незаконным ввозом и оборотом на территории России товаров из других стран.

В перечень товаров, за перемещением и продажей которых проследят в рамках эксперимента, включили мебель и бытовую технику.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 2019 года в России начинается эксперимент по маркировке отдельных видов товаров. Планируется создать информационную систему, которая отследит путь товаров от производителя до конечного потребителя. Меры принимают для борьбы с контрафактной продукцией. Список товаров, которые подлежат маркировке, определит правительство РФ.

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