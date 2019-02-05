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Доходы граждан Украины от имущества в Крыму не облагаются налогами — УФНС

Экономика

Налоговые органы полуострова вспомнили об этом спустя пять лет после воссоединения с РФ

Симферополь, 5 февраля 2019, 12:16 — REGNUM  Доходы граждан Украины от использования имущества в Крыму сегодня фактически не облагаются налогами. Об этом 5 февраля на пресс-конференции в Симферополе сообщил глава управления Федеральной налоговой службы России по РК Роман Наздрачев.

«Самая распространенная схема: ищется российский поставщик, через него собираются с туристов деньги, переправляются на Украину, не облагается налогом ни копейки. С этим должно быть покончено», — отметил Наздрачев.

По его мнению, изменение тарифной политики при заключении и перезаключении договоров с крымскими ресурсоснабжающими организациями, заставит украинских нерезидентов платить в российскую казну.

Как сообщало ИА REGNUM, у множества крымских политиков и чиновников, которые проживают ныне на Украине осталась недвижимость на полуострове.

«Получается, что мы содержим жителей другой страны, даём им возможность зарабатывать здесь. Но правила общие для всех. Любые меры я считаю обоснованными и адекватными», — комментировал ранее ситуацию глава РК Сергей Аксёнов.

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Воссоединение Крыма с Россией
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