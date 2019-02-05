Украина сокращает количество поездов в Россию «из-за падения спроса»

Киев, , 12:11 — REGNUM Акционерное общество «Укрзализныця» вдвое сократит количество поездов в Российскую Федерацию. Об этом 5 февраля написал на своей странице в Facebook министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

«Прочь от Москвы! Приветствую решение «Укрзализныци» и надеюсь, что уже в ближайшее время количество поездов на Москву и другие города РФ уменьшится до нуля из-за отсутствия спроса и победу здравого украинского смысла», — отметил Омелян.

Так, с 5 февраля поезда № 24/23 Одесса — Москва — Одесса и № 20/19 Харьков — Москва — Харьков будут курсировать через день вместо ежедневно.

«Уменьшение рейсов поездов в России связано со стремительным падением пассажиропотока между странами. В 2018 году «Укрзализныця» перевезла в Россию 772,9 тыс. пассажиров, что почти на 20% меньше, чем в 2017 году», — пояснил Омелян.

Он проинформировал, что с конца лета 2018 года пассажиры стали чаще путешествовать железнодорожным транспортом в страны Европейского Союза.

«Так, за период с августа до конца прошлого года «Укрзализныця» перевезла пассажиров в ЕС на 10% больше, чем в РФ. Всего в ЕС и обратно с августа 2018 года по январь 2019 года перевезено 362,9 тыс. пассажиров, а в Россию и обратно — 329,4 тыс. пассажиров», — рассказал Омелян.

Министр сообщил, что специалисты «Укрзализныци» прогнозируют «дальнейшую переориентацию зарубежного пассажиропотока на европейское направление».

«К деловым и туристическим центрам Европы Укрзализныця уже назначила 20 пар поездов», — добавил Омелян.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Украина отменила прямые поезда и прицепные вагоны движением в Россию из Ивано-Франковска, Черновцов, Кременчуга и Чернигова. Подвижной состав, который высвобождается, используется для перевозки на внутригосударственных маршрутах.

Напомним, в 2017 году поезд Киев — Москва стал самым прибыльным направлением «Укрзализныци». Этот маршрут получил более 5,4 млн. долл. прибыли. Среди других прибыльных маршрутов направления — Одесса — Москва и Киев — Одесса. В общем пассажирские перевозки дальнего следования в 2017 году были для компании убыточными. «Укрзализныця» потеряла более 127 млн. долл.