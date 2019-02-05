В Киргизии обещают не продавать железную дорогу России

Бишкек, , 12:05 — REGNUM Информация о возможной продаже России государственного предприятия «Кыргыз темир жолу» («Киргизская железная дорога») не соответствует действительности. Об этом генеральный директор госкомпании Канатбек Абдыкеримов заявил на заседании парламентского комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству.

В свою очередь депутат Марат Аманкулов выступил с предложением акционировать «Кыргыз темир жолу» для повышения прибыльности предприятия. А после этого провести в компании мировой аудит — для искоренения коррупции в железнодорожной сфере республики.

«Железнодорожные перевозки — инвестиционно-привлекательный бизнес, но никто не идет — потому, что вся информация о «КТЖ» имеет гриф «для служебного пользования». Складывается такое ощущение, что предприятие работает только для определенного сегмента людей и все. И зря мы ругаем фонд по управлению госимуществом», — подчеркнул он.

ИА REGNUM напоминает, что по официальной информации, в 2018 году ГП «Кыргыз темир жолу» переправило 7 млн 526 тысяч тонн грузов, что больше показателя 2017 года на 5,1%. Также госпредприятие перевезло 326 тысяч человек, при этом объем пассажироперевозок за минувший год вырос на 3,8%.

Доходы государственной компании в 2018 году достигли 5 млрд 241 млн сомов (4 млрд 991 млн рублей), расходы — более 4 млрд 669 млн сомов (около 4 млрд 447 млн рублей). Убытки от пассажирских перевозок превысили 417 млн сомов (397 млн рублей). Чистая прибыль составила около 515 млн сомов (490 млн рублей).

Отметим, что более половины принадлежащих «КТЖ» пассажирских и грузовых железнодорожных выгонов находятся в нерабочем состоянии и требуют капитального ремонта или замены на новые.

Общая протяженность железных дорог Киргизии, находящихся на балансе ГП «Кыргыз темир жолу», составляет 425 км. Из них в хорошем состоянии находятся лишь 6 км железнодорожных путей страны, в удовлетворительном — 113 км, в неудовлетворительном — 198 км. На ремонт и модернизацию железнодорожной сети Киргизии требуется около 3 млрд рублей.