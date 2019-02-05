Политический наезд – экономист об обвинениях РФ в нарушении норм ВТО

Москва, , 12:09 — REGNUM Попытки США обвинить РФ в нарушении норм ВТО едва ли имеют под собой экономическое обоснование, полагает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 5 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя соответствующие претензии торгового представителя США.

«Для США российские рынки критического значения не имеют, хотя есть некоторые виды российских сырьевых товаров, которые важны для США, — сказал экономист. — Некоторые виды стратегического сырья. РФ — один из крупных поставщиков концентрата хрома на американский рынок. Однако объёмы нашей торговли с США не настолько велики, чтобы [возможная недоступность российских рынков] оказалась критической для американских производителей и поставщиков. Заявление торгового представителя вообще смотрится весьма противоречиво. Он, с одной стороны, заявляет, что РФ систематически нарушает нормы ВТО, а с другой стороны, говорит, что «если мы обнаружим что-то, то тогда…». Значит, они ещё ничего не обнаружили».

Кроме того, экономист отметил, что, скорее всего, претензии торгового представителя США стоит понимать как политический наезд, а не экономический.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в последнем отчёте торгового представителя США сказано, будто Россия системно нарушает правила Всемирной торговой организации. США ставят в вину России отход от правил открытости рынков, из-за чего страдает экспорт американских товаров и услуг. Если Вашингтон обнаружит, что поведение России не соответствует её обязательствам перед ВТО, то изучит и применит все соответствующие меры, направленные на решение вопроса и сохранение открытости российских рынков для поставок из США, говорится в документе.

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