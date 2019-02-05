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В Казахстане призвали не торопиться с принятием закона о банкротстве

Экономика

Основной причиной низкой оперативности банкротства является отсутствие четких понятий

Астана, 5 февраля 2019, 12:00 — REGNUM  Действующее законодательство Казахстана не позволяет оперативно закрывать убыточные предприятия, заявил министр финансов республики Алихан Смаилов на заседании правительства, сообщает 5 февраля агентство «Казинформ».

По словам министра, основной причиной низкой оперативности является отсутствие четких понятий, которые позволяют установить несостоятельность субъектов для признания их банкротом.

В ходе заседания правительства премьер-министр республики Бакытжан Сагинтаев призвал не спешить с принятием законопроекта о банкротстве. Соответствующий законопроект в настоящее время находится на рассмотрении в Мажилисе парламента республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января заместитель министра финансов Казахстана Канат Баедилов представил депутатам Мажилиса парламента республики новый законопроект по вопросам совершенствования процедуры реабилитации и банкротства.

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