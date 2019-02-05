Железняк: Обвинения РФ в нарушении норм ВТО беспочвенны

Москва, , 11:54 — REGNUM В Госдуме назвали беспочвенными обвинения США в адрес России в нарушении правил ВТО, передает корреспондент ИА REGNUM 5 февраля.

«Обвинения США в адрес России в нарушении правил ВТО беспочвенны и звучат странно», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Санкционный режим, инициированный в США, создал условия для активного развития в России отраслей импортозамещения, что явно раздражает Запад и рушит их деструктивные планы в отношении российской экономики, отметил парламентарий.

«То, что США называют «барьерами на пути экспорта американских товаров и услуг», является стратегией развития экономической конкурентности и самостоятельности нашей страны», — указал Железняк.

В Вашингтоне считают, что для американских товаров должны быть какие-то особые привилегии, недоумевает депутат.

«Когда США начинают терять позиции на рынке, в ход идут методы недобросовестной конкуренции, давления и шантажа», — сказал парламентарий.

США обвинили Россию в систематических нарушениях норм Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом говорится в докладе торгпреда Соединенных Штатов о выполнении Россией обязательств в рамках ВТО.