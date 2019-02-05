Импорт говядины в Южную Корею составил $2,69 млрд

Сеул, , 11:56 — REGNUM Импорт мясной продукции из Австралии в 2018 оду впервые превысил $1 млрд, сообщает YTN.

Согласно данным Таможенной службы Республики Корея, импорт австралийской говядины вырос на 5,7% до $1,02 млрд. Что является самым высоким показателем с 2001 года.

Импорт говядины из США вырос на 31,5% до $1,54 млрд в 2018 году. Известно, что импорт говядины из США возобновился в 2008 году, так как в 2003 году его запретили из-за губчатой энцефалопатии крупного рогатого скота.

Согласно новостному источнику, общий объем импорта говядины оценивается в $2,69 млрд. По сравнению с 2014 годом, импорт увеличился на 60,9%.

Губчатая энцефалопатия крупного рогатого скота (коровье бешенство) — нейродегенеративная прионная болезнь, приводящая к необратимым, летальным изменениям в головном мозге заражённых животных, относится к группе трансмиссивных губчатых энцефалопатий.