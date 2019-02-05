В Севастополе «заморозили» стройку канализационных очистных сооружений

Севастополь, , 11:32 — REGNUM Власти Севастополя разорвали контракт с подрядчиком канализационных очистных сооружений «Южные», в процессе строительства которых полмиллиарда рублей ушли не по назначению. Об этом 4 февраля журналистам сообщил губернатор города Дмитрий Овсянников.

«Вчера суд встал на нашу сторону, расторгнув контракт с компанией-подрядчиком «Биотехпрогресс». После парка Победы буду плотно заниматься строительством КОС «Южные», — отметил губернатор.

По его словам, реконструкция будет возобновлена за счёт федерального бюджета.

«1 марта нам обещают возврат средств и, соответственно, мы будем готовы приступить к повторному заключению контрактов», — уточнил Овсянников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Севастополя перечислило более двух миллиардов рублей аванса на расчётный счёт подрядчика КОС «Южные» в ПАО «ОФК БАНК», у которого отозвана лицензия на ведение банковских операций. По мнению замминистра экономического развития России Сергея Назарова, вероятность возврата денег не высокая.

По данным прокуратуры, между заказчиком реконструкции ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства города Севастополя» и подрядчиком «Биотехпрогресс» было подписано дополнительное соглашение к госконтракту, в соответствии с которым исключено условие об обязательном казначейском сопровождении контракта. По мнению следствия, это привело к перечислению средств в «лопнувший» банк.

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