Госдума освобождает инвалидов от бумажных документов

Москва, , 11:30 — REGNUM Правительственный законопроект, направленный на упрощение оказания госуслуг для инвалидов, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 5 февраля.

В частности, правительство предлагает установить, что при обращении за оказанием госуслуг, инвалидам можно будет предоставлять документы о медико-социальной экспертизы не в бумажном, а в электронном виде. Другими словами, им не придется приносить с собой оригиналы документов, подтверждающих инвалидность, а вся информация будет доступна онлайн в Федеральном реестре инвалидов.

Таким образом, все решения органов госвласти или местных властей по вопросам мер соцподдержки и оказании услуг инвалидам должны приниматься на основе сведений об инвалидности из реестра.

Если закон будет принят, то новые нормы вступят в силу с 1 июля 2020 года. Как отмечали члены профильного комитета Госдумы и правительства, такая отсрочка связана с тем, что получение сведений о медико-социальной экспертизы из реестра инвалидов в электронной форме будет осуществляться впервые. Соответственно, для реализации инициативы потребуется разработка и утверждение технологических карт межведомственного взаимодействия для госуслуг, при оказании которых требуются такие документы.