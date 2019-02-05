Чтобы не болели и не уезжали, нужно решать проблемы образования и медицины

Якутск, , 11:45 — REGNUM В России нужно поставить в приоритет скорейшее решение вопросов качества здравоохранения и образования, чтобы изменить ситуацию с тем, что сотни тысяч людей ежегодно заболевают раком, ежегодно заражаются ВИЧ-инфекцией, а 40% молодых людей хотят переехать из страны. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал политолог из Якутии Андрей Данилов.

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«Приоритетно нужно решать вопросы здравоохранения и образования. Если мы хотим сохранить наши нынешние позиции и говорим о лидерстве в каких-либо сферах — экономических или политических, то стоит призадуматься — на чём это всё будет основываться, и модернизировать нашу экономику», — считает эксперт.

Пока, констатировал он, здравоохранение России в таком состоянии, что жители страны вынуждены ездить лечить рак за границу.

«Люди должны получать качественные услуги за свои деньги. Почему у нас народ ездит лечиться за границу? На Дальнем Востоке это Китай, Корея, а те, кто побогаче, ездят в Японию. На Западе страны — это европейские, израильские клиники. Почему мы не можем закупить оборудование и сопутствующие медицинские товары, благодаря которым можно было бы нормально лечить людей от рака на ранних стадиях? На поздних стадиях рак очень сложно вылечить и зачастую невозможно. Но те, кто обнаружил у себя рак на ранних стадиях, могут вылечиться и жить ещё долго», — отметил эксперт.

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Андрей Данилов подчёркивает, что следить за своим здоровьем должны и сами люди, но для этого в том числе должны создаваться соответствующие условия труда — такие, чтобы человек мог идти на больничный, не опасаясь сильно потерять в зарплате, а молодых женщин принимали бы на работу, не отказывая на основе опасений, что они уйдут в декретный отпуск и им нужно будет платить пособия.

«Но главное всё же — оказание качественных медицинских услуг, предупреждение болезней, — считает политолог. — Ведь уезжают по тем же самым причинам — отсутствие качественного здравоохранения и образования. Те, кто может себе позволить это, даже рожать едут в другие страны. Там выше уровень медобслуживания, вежливости персонала, ухода за детьми в первые дни, а также медобслуживания в целом. В США если у человека нет возможности заплатить, ему всё равно окажут медицинскую помощь — правда, потом долгов навешают. Но у нас в отдалённых посёлках даже такой возможности нет».

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Говоря о ситуации в здравоохранении, он также подчеркнул, что заботиться о своём здоровье должны и сами жители — уже неоднократно говорилось: в России фактически начинается эпидемия ВИЧ.

«Тут нужна государственная политика в виде полового воспитания детей. Когда начинается пубертатный период, в старших классах, нужно объяснять, что такое секс и как нужно предохраняться. Это было бы более разумным решением, чем просто разговоры о духовности. Есть международные фонды, которые в Африку присылают вагонами презервативы, надеясь, что у нас в России до такого не дойдёт. Лучше перестраховаться и начать просвещать подростков, тогда будут создаваться нормальные семьи, а не так, что в 16 лет забеременели, поженились, — и ребёнку потом не очень, и родителям», — сказал политолог.

Причинами роста заболеваемости раком он считает состояние экологии и то, что люди недостаточно хорошо следят за своим здоровьем.

«То, что мы едим, чем дышим, тоже очень важно для здоровья. И, конечно, нужна пропаганда здорового образа жизни. Но она должна быть действенной, а не бездумной. Нужно поменять сознание людей, чтобы они понимали, что каждый полиэтиленовый пакет — это вред экологии. Те же самые полигоны, где мусор просто сжигают, продукты горения уходят в атмосферу. Нужно людей приучить следить за своим здоровьем, чтобы люди начали осознавать вред того или иного продукта. Этим опять должна заниматься школа и Министерство образования», — обратил внимание Андрей Данилов.

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Что касается образования, то в этой сфере, по мнению эксперта, нужно выработать стратегию, которая бы могла помогать находить к ребёнку индивидуальный подход и развивать его способности.

«Многие страны обеспечивают бесплатное высшее и среднее образование, руководствуясь принципом: чем образованнее человек, там больше он будет полезен обществу. Европейские страны отказались от ЕГЭ, а мы у себя его ввели. И какие результаты мы имеем на сегодняшний день? Многие дети боятся сдавать ЕГЭ и поэтому идут сразу в среднеспециальные учреждения. От ЕГЭ можно уйти и придумать что-то толковое, новое, что позитивно повиляло бы на нашу систему», — считает политолог.

Проблему экстренной необходимости реформирования систем здравоохранения и образования эксперт предлагает решать путём увеличения поставок за границу переработанной продукции, а не только сырья. Кроме того, по мнению Андрея Данилова, стоит задуматься об изменении правил взимания налога на доходы физических лиц.

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«У нас миллиардные доходы идут от нашей добывающей промышленности, а мы могли бы уже начать перерабатывать, поставлять готовый бензин, керосин, бриллианты вместо алмазов и так далее. Даже деревообрабатывающий станок взять — и продавать готовые брусья, доски и так далее. Опять же, мы банально можем ввести прогрессивный налог, если не отваживаемся на изъятие собственности у крупных капиталистов и корпораций. В развитых странах так: чем больше ты получаешь доходов, тем больше платишь налоги. У них останутся те же сверхприбыли, но для страны это будет прогрессивное решение. И всё это можно сделать в кратчайшие срок, но пока даже от продажи мусора будет больше толку, чем от Сколково», — считает Андрей Данилов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в России диагностировано 617 тыс. случаев заболеваемости раком, в 2016 году — 599 тыс. случаев. На сегодняшний день состоят на учёте 3,63 млн человек с онкозаболеваниями. Число людей, у которых был впервые установлен диагноз ВИЧ-инфекции, составило 85 тыс. 802 человека, а в 2018 году зафиксировано 80 тыс. 450 новых случаев инфекции. По данным опроса «Левада-центра», 41% молодых людей, проживающих в России, хотели бы переехать на постоянное место жительства за границу.