На трассе «Таврида» в Крыму обновляют смытую снегом разметку

Симферополь, , 11:08 — REGNUM На третьем и четвёртом этапах трассы «Таврида» в Крыму обновляют дорожную разметку. Об этом 5 февраля сообщил пресс-секретарь крымского строительного управления АО «ВАД» Григорий Назаров.

«Преждевременная весна, пришедшая в Крым, дала нам возможность начать обновление дорожной разметки в тех местах, где это особенно необходимо. В первую очередь разметка будет обновляться на перекрестках и в местах, требующих особенного внимания водителей», — подчеркнул пресс-секретарь подрядчика.

По его словам, работы будут выполняться до ухудшения погодных условий, которые ожидаются на следующей неделе.

Как сообщало ИА REGNUM, первую очередь трассы «Таврида» в Крыму открыли в конце декабря 2018 года. На данный момент автомобилисты ездят по двум полосам: по одной в каждом направлении. По словам министра экономики Крыма Людмилы Бланк, инвесторы потратят более 2,5 млрд рублей на благоустройство трассы, в частности, строительство заправочных станций и многофункциональных зон, создав при этом почти 600 новых рабочих мест.

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