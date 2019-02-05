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Экспорт сельскохозяйственной продукции из Южной Кореи составил $9,3 млрд

Экономика

Экспорт увеличился на 1,7%

Сеул, 5 февраля 2019, 11:09 — REGNUM  В 2018 году экспорт сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции из Южной Кореи бьет рекорд третий год подряд, сообщает Yonhap News.

Министерство продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства и представители Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation сообщили, что экспорт сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции увеличился на 1,7% до $9,3 млрд.

Согласно новостному источнику, это новый рекорд после $8,59 млрд в 2016 году и $9,15 млрд в 2017 году.

Известно, что экспорт свежей продукции, такой как груши, виноград и клубника увеличились на 16,6% до $1,28 млрд. Экспорт рыбной продукции увеличился на 2,2% до 2,38 млрд.

Кроме того, экспорт в Поднебесную вырос на 10,9% до $1,5 млрд, в США вырос на 5,4% до $1,08 млрд, во Вьетнам на 21,6% до $590 млн, в Гонконг на 8,2% до $420 млн. Экспорт в Японию составил $2,09 млрд.

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Южная Корея: внутренняя и внешняя политика
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