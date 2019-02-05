Всё вернулось на круги своя: почему в России снизились цены на бензин

Москва, , 11:10 — REGNUM Бензин в России подешевел значительно больше, чем указано в данных Thomson Reuters Kortes, считает вице-президент Российского топливного союза Юрий Матвейко. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM информацию о незначительно упавших ценах на моторное топливо, он пояснил:

«С учётом того, что в декабре 2018 года произошло снижение мелкоооптовых цен и частные АЗС поняли цены до уровня АЗС нефтяных компаний, бензин подешевел далеко не на одну копейку. Всё вернулось на круги своя: если вы помните, порядка полугода (с апреля по ноябрь 2018 года) частные АЗС продавали нефтепродукты дороже на 1,5 рублей (и выше), чем АЗС нефтяных компаний. После снижения оптовых цен розничные вернулись на тот уровень, на котором они должны были быть. Вот и все достижение.

Но как будет дальше — не совсем понятно. Потому что, во-первых: у нас время посевной не за горами, и мы видим, что идёт снижение объемов добычи нефти. Во-вторых, снижены экспортные пошлины на нефтепродукты, что опять открывает нефтяным компаниям дорогу на экспорт. Из-за этого может возникнуть лишнее напряжение на внутреннем топливным рынке».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2018 году российское правительство перешло на «ручное» управление топливным рынком. Летом 2018 года из-за резкого вздорожания бензина было принято решение о заморозке розничных цен, а осенью, когда стало очевидно, что данная мера не стабилизировала рынок, были заморожены и оптовые цены моторного топлива.

О незначительном снижении цен на бензин сказано в сообщении Thomson Reuters Kortes. Так, с 28 января по 1 февраля 2019 года литр Аи-92 и Аи-95 подешевел на одну копейку, составив 42,03 рубля и 45,18 рубля соответственно.

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