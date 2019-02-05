Взять денег в долг: для многих это единственный шанс выжить

Москва, , 10:57 — REGNUM Согласно опросу, жители России не любят брать деньги в долг. Тем не менее, закредитованность растет и по ипотеке, и по потребительским кредитам. Процентные ставки по кредитам высоки, значительно расходятся с цифрами Росстата по инфляции, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель АНО «Институт региональной экспертизы» Дмитрий Михайличенко.

Не удивительно, что российские граждане не любят брать в долг, так как им придется их отдавать по высоким процентам, однако для многих (я бы сказал — очень многих) это единственный шанс выжить.

«Если рассуждать более абстрагировано и высокопарно, можно сказать, что кредиты особенно не нравятся гражданам РФ из числа мусульман, ведь в исламе запрещается давать и брать в рост.

Но думаю, ключевую роль играет все-таки не это, а тяжелое социально-экономическое положение населения страны вне зависимости от вероисповедания», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, 88% жителей России не любят брать деньги в долг и стараются всячески избегать этого.

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